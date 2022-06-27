Губернатор Воробьев сообщил, что число школьников Подмосковья 1 сентября превысит миллион

С 1 сентября число школьников в Московской области вырастет до 1 027 000. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами 27 июня.

«У нас 980 тысяч человек учатся в школах. В этом году 1 сентября мы ждем уже 1 027 000 учеников. Контингент растет. Неслучайно часто наша работа связана с закладкой, строительством, сдачей новых школ. Поиск современных методик, учителей — все это является, безусловно, приоритетом», — подчеркнул глава региона Воробьев.

Он напомнил, что в девятом классе дети сдают ОГЭ, после 11-го — ЕГЭ. По словам губернатора Воробьева, полученные на сегодня результаты экзаменов «уже радуют». Он выразил надежду на то, что они будут лучше прошлогодних.

В 2022 году школу окончили 34 тысячи 11-классников и 79 тысяч девятиклассников. В последние годы половина детей уходят из школы после девятого класса и продолжают учебу по специальности, напомнил Андрей Воробьев. Он призвал относиться к специальному образованию «максимально внимательно».