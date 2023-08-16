Подмосковье 16 августа 2023, 18:42 Губернатор Воробьев: школу в дмитровском ЖК «Мечта» откроют 1 сентября Фото: Дмитрий Белицкий

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Долгожданную школу на 550 мест откроют в ЖК «Мечта» в поселке Озерецкое 1 сентября. По словам губернатора Андрея Воробьева, здание станет частью Останкинской школы. Новое образовательное учреждение поможет разгрузить основной корпус и расширить профильное обучение — там появится класс с углубленным изучением информатики.

«Застройщик обещал жителям начать строительство еще в 2019 году, но обманул. Мы снова взялись за школу в 2021 году и смогли закончить ее на год раньше срока. Я рад, что приближающийся День знаний ребята встретят уже в новых классах», — рассказал Воробьев.

На данный момент строительная готовность школы превысила 90%. Осталось доделать фасад, внутреннюю отделку и озеленение. Рядом со зданием появится многофункциональный спортивный стадион, территория для сдачи ГТО, а также площадка для детей с ОВЗ.

Ранее губернатор рассказал о строительстве самой большой в Дмитровском округе школы. По его словам, образовательное учреждение откроют к 2024 году. Школа будет с инженерным уклоном, там ребята смогут углубленно изучать информатику и физику.

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