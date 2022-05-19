Губернатор Воробьев рассказал об успехах олимпиадников из Подмосковья
С каждым годом все больше школьников Подмосковья побеждают на олимпиадах. По количеству медалистов регион уступает только Москве, но наращивает темп и сокращает отрыв. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас дела обстоят хорошо, но всегда хочется к чему-то стремиться. Тема образования — фундаментальное направление, которым мы занимаемся», — сказал Воробьев.
Губернатор рассказал об успехах подмосковных школьников на олимпиадах. Количество медалистов с каждым годом растет, и Подмосковье претендует на лидерство.
Нам есть, к чему стремиться. Мы 309 медалей взяли, лидер — Москва, но мы сокращаем отставание, наращиваем темп, для того, чтобы ребята уже в этом возрасте учились и побеждать, и, если хотите, даже зарабатывать на этом
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Воробьев отметил, что среди победителей олимпиад в регионе также очень много девочек. У всех одаренных детей есть цели в жизни и способы их добиться в самых разных сферах.
«Когда мы говорим о качестве жизни, перспективах, очевидно, что в основе, фундаменте, лежит образование», — подчеркнул губернатор.
Планируется, что 1 сентября школы Подмосковья примут 1 020 000 учеников. Это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году.