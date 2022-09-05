Регулярное внимание обеспечит перемены. Губернатор Воробьев отреагировал на обращения жителей Подмосковья в соцсетях
Губернатор Воробьев раскрыл темы обращений жителей Подмосковья
РИА «Новости»
Жители Подмосковья активно направляют обращения властям. Один из значимых запросов связан с благоустройством территории, отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.
«Я очень надеюсь, что вся наша риторика, все наши действия в части чуткой власти не только понятны, но и приняты главами в части решения проблем, которые постоянно существуют в нашей жизни. И наши жители обращаются. <…> Я коснулся этой темы потому, что это важная работа. Понимаю, что каждый из глав городских округов управляет большой системой и у вас хватает хлопот, но системное решение таких обращений, регулярное внимание и к таким обращениям — это, считаю, то, что позволяет обеспечивать перемены», — подчеркнул Андрей Воробьев.
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Он привел в пример несколько обращений от жителей. Олег из Раменского попросил сделать остановочный павильон на месте остановки «Дзержинский карьер», на трассе от Раменского до метро «Котельники».
Житель указал, что автобус там останавливается, но место никак не обозначено — люди, по сути, вынуждены ждать автобус на проезжей части.
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Инна из Коломны в комментариях на странице Андрея Воробьева в соцсети попросила установить мусорный бак на перекрестке улиц Толстикова и Яна Грунта, рядом с Троицкой церковью.
«Мы в свое время создавали Центр управления регионом. Он работает и у нас здесь. Я очень надеюсь, что он работает и в Коломне. И такие важные мелочи как раз определяют успех и результат», — заметил губернатор.
Жительница Ленинского городского округа Снежана поинтересовалась, когда появится камера на повороте с Каширского на Володарское шоссе. По ее словам, камеру с запретом на проезд грузового транспорта местные жители ждут достаточно давно.