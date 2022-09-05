Важное 05 сентября 2022, 12:50 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:27) Поделиться Telegram

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Viber Регулярное внимание обеспечит перемены. Губернатор Воробьев отреагировал на обращения жителей Подмосковья в соцсетях Губернатор Воробьев раскрыл темы обращений жителей Подмосковья РИА «Новости»

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Жители Подмосковья активно направляют обращения властям. Один из значимых запросов связан с благоустройством территории, отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

«Я очень надеюсь, что вся наша риторика, все наши действия в части чуткой власти не только понятны, но и приняты главами в части решения проблем, которые постоянно существуют в нашей жизни. И наши жители обращаются. <…> Я коснулся этой темы потому, что это важная работа. Понимаю, что каждый из глав городских округов управляет большой системой и у вас хватает хлопот, но системное решение таких обращений, регулярное внимание и к таким обращениям — это, считаю, то, что позволяет обеспечивать перемены», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Он привел в пример несколько обращений от жителей. Олег из Раменского попросил сделать остановочный павильон на месте остановки «Дзержинский карьер», на трассе от Раменского до метро «Котельники».

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Инна из Коломны в комментариях на странице Андрея Воробьева в соцсети попросила установить мусорный бак на перекрестке улиц Толстикова и Яна Грунта, рядом с Троицкой церковью.

«Мы в свое время создавали Центр управления регионом. Он работает и у нас здесь. Я очень надеюсь, что он работает и в Коломне. И такие важные мелочи как раз определяют успех и результат», — заметил губернатор.

Жительница Ленинского городского округа Снежана поинтересовалась, когда появится камера на повороте с Каширского на Володарское шоссе. По ее словам, камеру с запретом на проезд грузового транспорта местные жители ждут достаточно давно.

Таких сообщений много, подытожил Андрей Воробьев.

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