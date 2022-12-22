Важное 22 декабря 2022, 19:09 Губернатор Воробьев рассказал о значимости социальной газификации для Подмосковья

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Проект «Социальная газификация» позволил реализовать то, что не удавалось сделать десятилетиями, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время эфира на «России 24». Он напомнил, что президент продлил эту программу.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали один-два миллиона рублей, сейчас ты получишь с оборудованием максимум за 150 тысяч. Может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, 180-200 тысяч рублей. Не один-два миллиона. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — сказал губернатор.

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Он добавил, что проект реализуется ударными темпами.

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У нас 115 тысяч домов и около 300-320 тысяч жителей получили социальную газификацию. Андрей Воробьев

Ранее Андрей Воробьев рассказал, как экономика Подмосковья ушла в плюс в 2022 году.