Подмосковье 15 июня 2023, 16:18 Губернатор Воробьев рассказал о высокой эффективности подписанных на ПМЭФ соглашений

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В интервью на телеканале «Россия 24» губернатор Московской области рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.

«Мы проанализировали количество подписавших соглашение и их процент реализации за все годы. Восемьдесят процентов — восемь из 10 соглашений, которые мы подписываем, — реально реализуются. То есть, эффект достаточно высокий», — отметил Андрей Воробьев.

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В этом году Подмосковье подпишет 36 инвестиционных соглашений на полях ПМЭФ, в том числе с зарубежными компаниями. Это принесет свыше 18 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.