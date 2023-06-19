Важное 19 июня 2023, 12:17 Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об основной цели ПМЭФ

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Развитие экономики и привлечение инвесторов — главная задача Петербургского международного экономического форума, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, ключевым событием стало выступление президента.

Об этом глава Подмосковья сообщил на заседании областного правительства.

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«Мы встречаемся после важного события в Санкт-Петербурге — это международный экономический форум. Большая повестка. Самое ключевое там — выступление нашего президента. Цель — развивать экономику, привлекать инвесторов», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в этом году было заметное представительство коллег из Индии, Китая, Турции, ОАЭ, а также участвовало большое количество отечественных бизнесменов.

«Это, безусловно, радует. Наша задача — создавать необходимые условия для того, чтобы и образовывалась новые предприятия, и были приняты системные решения, которые позволяют малому и среднему бизнесу реализовываться», — объяснил губернатор.

По словам Андрея Воробьева, необходимо максимально уделять внимание сервисам, которые позволяют в более удобной форме заниматься экспортом. Это на ПМЭФ обсудили с руководством Российского экспортного центра.

Ранее глава Подмосковья рассказал, что ПМЭФ принесет жителям региона свыше 18 тысяч рабочих мест.

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