Губернатор Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб Подмосковья к зиме | 360°

31 октября 2022, 12:16
Губернатор Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб Подмосковья к зиме
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о работе техники по уборке снега
Первый снег в Подмосковье стал поводом задуматься о важности мероприятий, «связанных с осенне-зимним сезоном», отметил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Он добавил, что работа коммунальной техники обсуждалась на одном из предыдущих совещаний.
«Как мы видим, первый снег выпал сегодня. Это еще раз повод задуматься, что все мероприятия, связанные с осенне-зимним сезоном, крайне важны», — констатировал Андрей Воробьев.
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На недавнем мероприятии обсуждалось все необходимое для работы коммунальных служб зимой: реагенты, техника, которая позволит «в последующие шесть месяцев как минимум обеспечить чистоту и порядок», а главное — убедиться, что все машины «выходят на линии в исправности».
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«А там, где требуются какие-то мероприятия, связанные с ремонтом, они проводятся быстро и своевременно», — отметил губернатор Московской области.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег прекратится сегодня ночью.
Андрей Воробьев
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