Подмосковье 15 июня 2023, 15:54 Губернатор Воробьев рассказал о поддержке экспорта в Подмосковье

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Поддержка развития экспорта для малых и средних компаний носит стратегически важный характер. В интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе разрабатываются новые меры для помощи субъектам МСП с выходом на иностранные рынки.

«Вообще, тема экспорта приятно, что звучит. Отдельная встреча у нас была с Центром поддержки экспорта, Федеральным центром. Мы наметили ряд мероприятий, которые помогут и малому, и крупному бизнесу, соответственно, получать поддержку, и большую предсказуемость по экспансии за рубеж», — сказал Воробьев.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. На данном этапе он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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