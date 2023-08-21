Подмосковье 21 августа 2023, 12:44 Губернатор Воробьев рассказал о планах по ремонту теплосетей в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Модернизация теплосетей подразумевает не только новые котельные, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это масштабная работа по замене всех старых коммунальных труб. Только после их обновления допустима новая сильная нагрузка на инженерные сети.

«Мы неоднократно обсуждали и знаем важность модернизации системы ЖКХ, которая включает в себя не только новые котельные. Неправильно было бы понимать, что речь идет только о переходе с мазута на газ или переходе с неэффективного газового котла на гораздо более мощный. Нет», — отметил Андрей Воробьев.

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Речь идет, по его словам, о замене всех обветшавших коммунальных сетей.

«И это требует огромного ресурса — как финансового, так и трудового. Какие бы мы котельные с вами ни ставили, при дополнительной нагрузке на сети качество услуг должно соответствовать всем необходимым требованиям», — заключил губернатор.

Прошедшей зимой некоторые городские округа, по словам Андрея Воробьева, «штормило» в вопросах отопления.

«Сегодня 2,7 тысячи котельных у нас существует на территории Подмосковья. Ведется модернизация. Я обращаю внимание, что ряд территорий, по данным Центра управления регионом, вызывает беспокойство», — сообщил губернатор.

Это Дубна, Дзержинский, Зарайск, Щелково и Одинцово, добавил он.

«С „Газпромом“ мы запланировали масштабный ремонт систем теплоснабжения в Воскресенске, Солнечногорске, Химках. <…> Очень надеюсь, что все мероприятия, которые мы должны закончить до начала отопительного сезона, а ему предшествуют разного рода тестирования, проверки, опробирования систем, донастройки, будут выполнены в срок», — заключил Андрей Воробьев.

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