01 сентября 2023, 16:32
Губернатор Воробьев рассказал о капитальном ремонте школ в Подмосковье
Капитальный ремонт школ — важная сфера деятельности в Подмосковье. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Беседу транслировали на телеканале «Россия 24».
Благодаря президентскому проекту в Московской области приводят в порядок школы, которые построили в 60-е, 70-е годы. По словам Андрея Воробьева, ежегодно в регионе ремонтируют около 60 таких учреждений.
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«Когда шли на разговор с Вами, и учителя, и дети, и родители просили передать самые добрые пожелания и пообещали, что учиться будут ребята только на одни пятерки», — подчеркнул губернатор.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Андрей Воробьев
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