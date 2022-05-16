Губернатор Воробьев рассказал, на что пойдет инфраструктурный кредит в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Воробьев: инфраструктурный кредит пойдет на дороги, развязки, детсады
Средства, полученные Подмосковьем в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, направят на благоустройство ключевых развязок, региональных дорог, детсадов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами 16 мая.
«Вы знаете, что большая федеральная программа реализуется по всей стране и, в частности, в Подмосковье. На прошлой неделе мы получили дополнительные ресурсы в рамках бюджетного кредита. <…> Это ключевые развязки, региональные дороги, детские сады. Все то, что сегодня требуется в социальной сфере, а также для дальнейшего роста экономики», — отметил Андрей Воробьев.
Он отметил, что бюджетный кредит — это «дешевые и доступные деньги», которые направляют на развитие инфраструктуры.
«Для нас очень важно, чтобы темп освоения, качество работ по всем этим направлениям было интенсивным. Желательно — с опережением графика», — подчеркнул губернатор Воробьев.
По его словам, подрядчики и строители, которые работают в Московской области, «при тесном взаимодействии с отраслевиками эту задачу выполняют».
Предоставление инфраструктурных кредитов — одна из крупнейших государственных инициатив последних лет. Деньги выделяют на развитие социальной и экономической сфер в регионах. Лимиты кредитов для каждого субъекта рассчитывает Минфин.