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    16 мая 2022, 12:50

    Губернатор Воробьев рассказал, на что пойдет инфраструктурный кредит в Подмосковье

    Губернатор Подмосковья Воробьев: инфраструктурный кредит пойдет на дороги, развязки, детсады

    Оксана Кириллова

    Средства, полученные Подмосковьем в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, направят на благоустройство ключевых развязок, региональных дорог, детсадов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами 16 мая.

    Губернатор Воробьев рассказал, на что пойдет инфраструктурный кредит в Подмосковье

    «Вы знаете, что большая федеральная программа реализуется по всей стране и, в частности, в Подмосковье. На прошлой неделе мы получили дополнительные ресурсы в рамках бюджетного кредита. <…> Это ключевые развязки, региональные дороги, детские сады. Все то, что сегодня требуется в социальной сфере, а также для дальнейшего роста экономики», — отметил Андрей Воробьев.

    Он отметил, что бюджетный кредит — это «дешевые и доступные деньги», которые направляют на развитие инфраструктуры.

    «Для нас очень важно, чтобы темп освоения, качество работ по всем этим направлениям было интенсивным. Желательно — с опережением графика», — подчеркнул губернатор Воробьев.

    По его словам, подрядчики и строители, которые работают в Московской области, «при тесном взаимодействии с отраслевиками эту задачу выполняют».

    Предоставление инфраструктурных кредитов — одна из крупнейших государственных инициатив последних лет. Деньги выделяют на развитие социальной и экономической сфер в регионах. Лимиты кредитов для каждого субъекта рассчитывает Минфин.