Губернатор Воробьев рассказал, как изменятся прожиточный минимум и пенсии в Подмосковье

Средний размер пенсии в Подмосковье вырастет до 19 тысяч рублей, а прожиточный минимум увеличится на полторы тысячи рублей и составит 16 223 рубля. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами 30 мая.

«С 1 июня пенсия повысится на 10%. Также вырастут выплаты для семей с детьми от трех до семи и от восьми до 17 лет (таких семей в Московской области 350 тысяч). Прибавка в среднем составит от 700 до 1,4 тысячи рублей. Минимальный размер выплаты вырастет практически до восьми тысяч рублей», — отметил он.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин провел президиум Госсовета по социальным вопросам. Прежде всего обсуждалась поддержка многодетных семей и пенсионеров.

«Часто жители спрашивают и интересуются, как считается прожиточный минимум, для чего вообще эта категория, это определение существует. В подавляющем большинстве случаев это база, с которой начисляются и производятся различные выплаты разным социальным группам, жителям», — пояснил губернатор Воробьев.

Андрей Воробьев попросил донести до жителей, что для получения этих выплат не нужно собирать никаких бумаг.

«Прошу активно разъяснять, что все эти выплаты производятся автоматически. <…> Сегодняшняя система позволяет это делать в удобном для этих категорий жителей режимов и не требует лишней затраты времени», — подчеркнул губернатор Московской области.