Губернатор Воробьев призвал поддержать гостиницы Подмосковья в период высокого сезона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал поддержать отели и санатории региона. Их загруженность в мае уже очень высокая, несмотря на холодную погоду, отметил он на совещании с зампредами 16 мая.

«Накануне майских праздников и после, хотя погода, как принято говорить, еще не разгулялась, загруженность кемпингов, глэмпингов, отелей, санаториев очень высокая. Свыше 90%», — отметил Воробьев.

Он заявил, что следует «поддержать все эти направления».

«С другой стороны, должна быть четкая ясность у всех гостей и жителей Подмосковья о том, где и какие гостиничные комплексы, санатории находятся», — добавил глава Подмосковья Воробьев.

Как показывают результаты опросов, большинство россиян планируют провести внутри страны и летний отпуск.

Московская область подготовила для туристов на лето театральные и музыкальные фестивали, ярмарки, спортивные и другие мероприятия.