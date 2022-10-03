Губернатор Воробьев призвал оперативно реагировать на обращения по поводу отопления в Подмосковье | 360°

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Губернатор Воробьев призвал оперативно реагировать на обращения по поводу отопления в Подмосковье

Губернатор Воробьев: подача тепла в Подмосковье проходит в штатном режиме

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Подача тепла в дома Московской области проходит в штатном режиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с зампредами. Он призвал оперативно реагировать на обращения граждан по этой теме.

«Обращаю внимание на подачу тепла, которой мы занимались в прошлые две недели. Все у нас сейчас идет штатно. Вместе с тем там, где у нас сейчас есть жалобы, обращения, прошу своевременно реагировать и давать ответы на вопросы граждан», — подчеркнул глава Подмосковья Воробьев.

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Отопление начало поступать в соцобъекты региона уже 12 сентября. В первую очередь отапливать начали школы, детсады, больницы, реабилитационные центры. К концу месяца тепло пришло в 99,2% жилых домов и 99,7% соцобъектов Московской области. Тогда же о полной готовности отчитались 42 городских округа.

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Перед началом отопительного сезона в Подмосковье проверили около 2,7 тысячи котельных. Системы тепло-, электро- и водоснабжения привели в порядок.

Андрей Воробьев

Отопление

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