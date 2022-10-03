Губернатор Воробьев призвал оперативно реагировать на обращения по поводу отопления в Подмосковье | 360°

Все новости
Подмосковье
03 октября 2022, 12:54
Собственники земли в Подмосковье изменили ВРИ своих земельных участков на сумму 787,5 миллионов рублей
Подмосковье
03 октября 2022, 12:54
Еще 13 коммерческих объектов построят в Подмосковье
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Спецоперация
03 октября 2022, 12:44
Россия посоветуется с населением Запорожья и Херсонщины по вопросам границ
Подмосковье
03 октября 2022, 12:41
Губернатор Воробьев призвал оперативно реагировать на обращения по поводу отопления в Подмосковье
Важное
03 октября 2022, 12:38
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили шведскому биологу Сванте Пэбу
Подмосковье
03 октября 2022, 12:37
Новый водовод в деревне Тимохово в Богородском обеспечит чистой водой около трех тысяч жителей
Эксклюзив
03 октября 2022, 12:36
Военный комиссар Подмосковья рассказал, как проходит мобилизация
Важное
03 октября 2022, 12:36
Лидера группы «Dельта» Константина Легостаева нашли в Сочи
Общество
03 октября 2022, 12:29
Названы правила здорового похудения