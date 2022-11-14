Подмосковье 14 ноября 2022, 12:45 Губернатор Воробьев призвал глав муниципалитетов озвучить «умные рабочие новации» Главы округов Подмосковья озвучат губернатору Воробьеву предложения по совместной работе Телеканал "360"

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Главы муниципалитетов Московской области сегодня озвучат губернатору Андрею Воробьеву предложения по реализации совместных мероприятий. Об этом глава региона рассказал на совещании с зампредами.

«На прошлой неделе мы встречались с коллегами — я приглашал порядка 10 руководителей муниципалитетов, — чтобы обсудить те меры, которые мы совместно реализуем, и то, что вами может быть предложено в части рацпредложений. Сегодня я попрошу выступить глав», — отметил Андрей Воробьев.

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Он добавил, что власти региона уже заинтересовались некоторыми из озвученных предложений. Губернатор Воробьев в очередной раз призвал тех, у кого возникает «какая-то умная рабочая новация», которая может помочь в реализации тех или иных мероприятий, выносить ее на обсуждение во время ВКС.

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«Ключевое — это предложения: как исправить то, что вы считаете в наших взаимоотношениях не совсем совершенным», — подчеркнул Андрей Воробьев.