14 ноября 2022, 12:45
Губернатор Воробьев призвал глав муниципалитетов озвучить «умные рабочие новации»
Главы округов Подмосковья озвучат губернатору Воробьеву предложения по совместной работе
Главы муниципалитетов Московской области сегодня озвучат губернатору Андрею Воробьеву предложения по реализации совместных мероприятий. Об этом глава региона рассказал на совещании с зампредами.
«На прошлой неделе мы встречались с коллегами — я приглашал порядка 10 руководителей муниципалитетов, — чтобы обсудить те меры, которые мы совместно реализуем, и то, что вами может быть предложено в части рацпредложений. Сегодня я попрошу выступить глав», — отметил Андрей Воробьев.
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Он добавил, что власти региона уже заинтересовались некоторыми из озвученных предложений. Губернатор Воробьев в очередной раз призвал тех, у кого возникает «какая-то умная рабочая новация», которая может помочь в реализации тех или иных мероприятий, выносить ее на обсуждение во время ВКС.
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«Ключевое — это предложения: как исправить то, что вы считаете в наших взаимоотношениях не совсем совершенным», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев
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