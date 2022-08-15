Губернатор Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил строителей региона с профессиональным праздником. Его представители сферы отметили 14 августа. По его словам, представители данной отрасли своим трудом меняют качество жизни людей к лучшему.

«Это и поликлиники, школы, детские сады — все, что связано с инфраструктурой, которая меняет качество жизни. Поэтому хочу поблагодарить и наш строительный блок, и строителей, которые в последнее время радуют и часто сдают объекты досрочно», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что сегодня запустят развязку на Рублевском шоссе, которую построили на восемь месяцев раньше срока. Он добавил, что для такой эффективной работы важно делать удобными и современными бюрократические процедуры.

«Ну а наша задача — все, что касается бюрократических процедур, — согласование, надзор — постоянно совершенствовать, делать их удобными, современными, и ни в коем случае они не должны являться барьерами», — подчеркнул глава региона.

Ранее Главгосстройнадзор подвел итоги уходящего года. Так, с января в Подмосковье началось свыше 300 строек.