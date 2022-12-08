Важное 08 декабря 2022, 17:54 «Сотворили чудо». Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с 34 медалями на олимпиаде по физике Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с 34 медалями на олимпиаде по физике

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Учащиеся Физтех-лицея имени Капицы из Долгопрудного выиграли 34 медали на олимпиаде по экспериментальной физике, прошедшей в Белоруссии. Они привезли домой 15 золотых и 10 серебряных наград. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ребят и подарил школе новый автобус.

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В олимпиаде участвовали одаренные школьники из разных стран. Свои знания показали свыше 300 юных физиков из 12 регионов России и Белоруссии.

Команда физтех-лицея сотворила настоящее чудо на международной олимпиаде по экспериментальной физике — взяла 15 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых медалей в личном зачете Андрей Воробьев.

Кроме того, ученики физтех-лицея завоевали Гран-при в младшей лиге и получили два первых места в старшей лиге по результатам команд.

«Ребята, вы большие молодцы. Держите круто марку физтеха», — отметил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев рассказал ребятам, что их победы крайне важны для региона и вскоре при лицее построят лабораторный корпус, где школьники смогут реализовывать идеи и проекты.

«Надеюсь, что идеи у вас есть и есть желание капитализировать свои знания, применять их. Только нам нужно вместе подумать, какое правильное оборудование купить», — обратился к ребятам губернатор.

Отдельно он поблагодарил директора Физтех-лицея имени Капицы Марину Геннадьевну Машкову за ее добросовестный многолетний труд, высокие результаты и плодотворное сотрудничество.

Как прошла олимпиада?

Ученики младших и старших классов соревновались в двух разных лигах в командном зачете, а также состоялся личный зачет.

Позади — три тура. Ребята решали экспериментальные задачи, а их результаты оценивало международное жюри.

Наставниками сборной Физтех-лицея имени Капицы в этом году стали Егор Васенин, Антон Вергунов, Олег Калашников, Максим Еськин, Максим Карманов, Максим Клепиков, Арина Кузнецова, Ярослав Поздняк и Владимир Савинцев.

Учащиеся лицея выиграли в 2018 году четыре золотые медали и Гран-при в старшей лиге, в 2019-м — одну золотую, а в 2021-м — три золотые.