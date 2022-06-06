Губернатор Подмосковья поручил увеличить срок безвозмездного выделения земель фермерам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос об увеличении срока безвозмездного предоставления земли участникам проекта «Подмосковные 10 гектаров». На сегодня землю предоставляют на шесть лет. Глава региона указал на то, что этого недостаточно. Производителям это может быть невыгодно, поэтому следует понять, как можно изменить условия программы, подчеркнул Воробьев.

«Был в Дмитрове с работниками, которые взяли участки под расширение, под овощи. И для использования земли, в которую они вкладывают деньги под орошение, мелиорацию, срок менее чем семь лет вообще невыгоден. Разберитесь, пожалуйста, почему шесть лет. Чем это регламентировано? Законом или нашим распоряжением?» — отметил губернатор.

Глава Минсельхоза Подмосковья Владислав Мурашов в ходе заседания правительства региона сообщил о ходе работы проекта, напомнив, что участники могут подать заявку на получение земли через региональный портал госуслуг. Землю им дают безвозмездно на шесть лет. При этом в договоре прописываются целевые показатели по каждому земельному участку. Они зависят от результатов, которых фермеры должны достичь на каждом участке, пояснил министр.

По словам Мурашова, до 50 гектаров предоставляется под овощеводство, садоводство и пчеловодство, до 100 гектаров — под растениеводство, до 100 гектаров — под разведение мелкого рогатого скота и до 200 гектаров — под разведение крупного рогатого скота.

Воробьев уточнил, что если это регламентируется региональным распоряжением, то Подмосковье должно сделать все, чтобы человек, который работает на земле, четко понимал перспективы и будущее.

«А если через шесть лет у него забрать землю, в которую он вложил и деньги, и душу, это не самый хороший вариант. Так не должно быть. Почему шесть лет?» — обратился он к Мурашову.

Министр уточнил, что пока в проекте есть общее правило, но его действительно надо скорректировать. По просьбам бизнеса срок, который хотят предприниматели, — это в основном 10 лет, добавил он.

«Вот вы пришли, вам дали на шесть лет. Вы подготовили землю — 25 или 100 гектаров, вложили деньги, начали производить продукцию. И через шесть лет я ее у вас забираю. Ваше настроение какое?» — сказал в ответ губернатор.

Глава Минсельхоза согласился, что над условиями нужно подумать, но пока несомненный плюс, что землю участники проекта получают безвозмездно.

«Да, безвозмездно, но в каждую же землю нужно инвестировать. Вы же профессионально понимаете, что такое сельское хозяйство», — подчеркнул Воробьев.

Мурашов пообещал, что Минсельхоз подготовит предложение по увеличению срока предоставления земли.

«Я надеюсь, что у нас здесь динамика будет. Пока программа, что называется, с места в карьер начала работать, но цыплят по осени считают, как говорят. Посмотрим, насколько популярной она будет», — заключил губернатор.

Проект «Подмосковные 10 гектаров» направлен на увеличение объемов производства фермерской продукции, а также увеличение количества рабочих мест в фермерских хозяйствах, введение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель и обеспечение фермеров дополнительными участками. В пилоте три городских округа: это Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура.