Подмосковье 17 июля 2023, 13:24 Губернатор Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов в Подмосковье Андрей Воробьев заявил о важности контроля за состоянием дворов Подмосковья

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Жители Подмосковья за полгода подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся состояния дворов. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал профильные структуры сделать акцент на решении этих задач и доложить об итогах работы.

«Примерно 40% жалоб, которые мы получаем, так или иначе связаны с состоянием дворов. Это прямая обязанность УК, а значит, глав муниципалитетов», — отметил Андрей Воробьев.

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В Подмосковье есть определенные стандарты уборки территории. Все необходимые процедуры для удобства оцифровали, добавил губернатор. По его словам, такая мера позволит обеспечить изменения в этой «сложной, но важной задаче».

Глава региона поручил руководителю ГУСТ Светлане Аиповой сделать акцент на проверке качества содержания дворов и доложить, как идет работа по стандартизации уборки.

«На прошлой неделе мы были в Дубне, на уникальном и важном для страны предприятии, и один из вопросов, которые нам адресовали там, — это порядок во дворах. В том числе злосчастные ямы, с которыми мы не должны уставать бороться, пока все не отремонтируем», — добавил глава региона.

Ранее на особый контроль в Подмосковье взяли детские площадки. За их состоянием будут следить специально созданные бригады, в распоряжении которых уже есть собственные автомобили и инструменты для быстрого ремонта.