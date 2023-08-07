Подмосковье 07 августа 2023, 13:08 Губернатор Воробьев поручил соблюсти сроки сдачи строящихся школ в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев: новые школы в регионе нужно сдать в срок Пресс-служба губернатора Московской области

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Строящиеся к 1 сентября школы в Московской области нужно сдать в эксплуатацию своевременно. На это указал губернатор Андрей Воробьев на традиционном совещании с зампредами.

«Я очень надеюсь, что каждый из объектов будет подготовлен и своевременно сдан для того, чтобы дети 1 сентября, как и положено, пошли в школу с хорошим настроением», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Воробьев напомнил, что к сентябрю в регионе должны построить 23 новые школы. Кроме того, в ряде образовательных учреждений продолжается капитальный ремонт. Работу на всех объектах сопровождали министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев и главы городских округов. Андрей Воробьев отметил, что отстающие в этом направлении территории, среди которых Кашира и Егорьевск, сейчас тоже стараются выполнить обязательства.

Всего в новом учебном году жители Подмосковья увидят 129 новых и капитально отремонтированных школ и детских садов.