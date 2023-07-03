Подмосковье 03 июля 2023, 13:46 Губернатор Воробьев поручил развивать новые сервисы для бизнеса в Подмосковье

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В Подмосковье необходимо развивать новые сервисы для малого и среднего бизнеса, которые могут дать результат. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Мы с вами одна команда, а значит, каждый должен вносить лепту, каждый должен думать, где и как бизнес может узнать о сервисах», — отметил Андрей Воробьев.

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По его словам, всем главам городских округов следует подключиться к работе и начать развивать новые сервисы для представителей МСП. Свои предложения по данному направлению необходимо предоставить в сентябре этого года.

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