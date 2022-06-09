Губернатор Воробьев поручил рассказать жителям о запуске «Лета в Подмосковье»

Программа «Лето в Подмосковье» стартовала на территории региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проинформировать о ней местных жителей.

«Провести информационную кампанию о запуске в Московской области программы „Лето в Подмосковье“. Срок: 30 июня 2022 года», — поручил глава региона после проведения оперативного совещания с заместителями председателя областного правительства.

Программа «Лето в Подмосковье» открылась в Московской области в четвертый раз. Торжественный запуск проекта прошел в середине мая в торговом центре Novaya Riga Outlet Village. Для гостей праздника подготовили театрализованную постановку и живую музыку.

В этом году туристов ждут различные ярмарки, спортивные соревнования и многое другое. В июне можно посетить фестиваль театров «Фабрика Станиславского», а в июле отправиться в Клин на ежегодный международный open-air-фестиваль искусств П. И. Чайковского. В конце лета посетителям программы предложат отведать фермерскую продукцию на гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре.