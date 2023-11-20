Подмосковье 20 ноября 2023, 12:30 Губернатор Воробьев поручил продолжить модернизацию медучреждений Подмосковья Минздрав Московской области

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Модернизация учреждений здравоохранения Московской области позволит привлечь профессионалов. Для достижения высоких результатов важно вести эту работу совместно с жителями и властями на местах, заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем большую работу по модернизации системы как первичного звена, так и стационаров. Сегодня у нас в работе находится, и в этом году мы сдаем ряд поликлиник», — сказал он.

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Медучреждения после капитального ремонта обретают другой облик, их оснащают новым оборудованием и наращивают потенциал. Андрей Воробьев заявил, что это привлекло в том числе квалифицированные кадры.

«Очень важно, чтобы каждый руководитель территории на местах разделял с нами эту повестку. Она, очевидно, очень важна для человека. И тогда, когда эта работа реализуется совместно, мы видим заметные результаты», — заявил губернатор Подмосковья.

В 2024 году в Московской области капитально отремонтируют 35 стационаров и поликлиник. Текущий ремонт запланировали на 87 объектах здравоохранения.