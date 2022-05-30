Губернатор Воробьев поручил организовать в Подмосковье форум аграриев с участием лучших предприятий мира

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе форум аграриев. По его словам, на мероприятие должны быть приглашены, в том числе, ведущие компании мира.

«Думаю, это и полезно, и интересно — такой обмен опытом. Прошу его (форум — прим. ред.) организовать и пригласить туда лучшие и мировые, и наши практики», — произнес губернатор Воробьев на совещании с зампредами 30 мая.

Андрей Воробьев уточнил, что форум с ведущими предприятиями и фермерами должен быть посвящен «интенсивности, урожайности». Глава Подмосковья пояснил, что утром обсудил эту тему с заместителем председателя правительства региона Георгием Филимоновым.

По словам губернатора, есть два пути развития сельского хозяйства: экстенсивный (расширение площадей) и интенсивный.

«Что касается первого, мы законодательные инициативы все подготовили по вовлечению в оборот. А вот по интенсивности, по урожайности <…> тоже не помешает такой форум провести», — подчеркнул Андрей Воробьев.