Подмосковье 10 апреля 2023, 12:32 Губернатор Воробьев поручил оперативно решать вопросы с новой техникой для больниц Подмосковья Губернатор Воробьев: в Подмосковье есть запрос на тяжелое оборудование в медучреждениях Пресс-служба губернатора Московской области

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В Подмосковье продолжается работа по оснащению медучреждений необходимой современной техникой, есть большой запрос на тяжелое оборудование. И на него нужно оперативно отвечать, поскольку это крайне важно для быстрой постановки правильных диагнозов в условиях, когда в поликлиниках растет число посещений, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что мы направляем большие и значительные ресурсы и на модернизацию стационаров, это ремонт и оснащение техникой, и, конечно, поликлиники. Несколько лет назад мы говорили, что 120 тысяч человек приходят в поликлиники каждый день, а сейчас эта цифра возросла до 200 тысяч», — сообщил губернатор.

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Андрей Воробьев подчеркнул, что посетители должны получать услуги на высоком уровне, их нельзя разочаровать. Он выразил отдельную благодарность коллегам, которые ведут эффективный диалог с врачами, а также медикам, которые приглашают на работу своих товарищей, и средний медицинский персонал, докторов общей практики и узких специалистов.

«Тема здрава принципиально важна. Параллельно мы продолжаем работу по оснащению техникой, и видим высокий, большой запрос на тяжелое оборудование в больших городах», — отметил глава Подмосковья.

Губернатор добавил, что наличие МРТ, КТ, аппаратов УЗИ крайне важно при постановке диагноза и обследованиях пациентов, поэтому работу по модернизации оборудования будут продолжать.