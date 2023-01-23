Подмосковье 23 января 2023, 13:53 Губернатор Воробьев поручил Мособлдуме контролировать законность сдачи квартир в регионе Губернатор Подмосковья Воробьев: сдача квартир в аренду не должна быть бесконтрольной Телеканал «360»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил Мособлдуме проконтролировать законность сдачи квартир в регионе. Ситуация, когда аренда «бесконтрольна», не устраивает власти Московской области, подчеркнул глава региона на совещании с зампредами.

«Я хочу обратиться к Брынцалову Игорю Юрьевичу (председатель Мособлдумы — прим. ред.) по всему, что касается работы депутатского корпуса и законодательства по так называемым резиновым квартирам, а также контроля при сдаче в аренду. Если человек сдает квартиру, он должен это делать по закону», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Он добавил, что сейчас для этого есть «огромное количество возможностей — это и ИП, и самозанятые».

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«Когда это делается бесконтрольно, такая ситуация нас устраивать не может. Нужно подумать, как контролировать подобные случаи, выявлять», — констатировал губернатор.

По его мнению, законодательство должно послужить дополнительной мерой безопасности и комфорта жителей в этой сфере.