Губернатор Воробьев попросил сообщать жителям Подмосковья о возможности купить лекарства в ФАПах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал информировать жителей о продаже лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Если в населенном пункте нет аптеки, необходимые препараты можно купить в ФАПах, отметил глава региона, выступая перед зампредами в понедельник, 30 мая.

«Эту возможность нам предоставили и закон, и регулирование, которое ведется. <…> Важно, чтобы каждый руководитель городских округов четко представлял, как это работает, и, конечно, проинформировал наших жителей», — добавил губернатор Воробьев.

По его словам, такие меры принимаются для удобства жителей. ФАПы получают фармацевтические лицензии. Власти Московской области выдают 200 лицензий, рассказал Андрей Воробьев.

По данным на февраль 2022 года, аптек нет в более чем тысяче населенных пунктов Московской области. Жителям еще свыше пяти тысяч населенных пунктов аптеки не предоставляют льготный отпуск лекарств. В свете этого важной задачей стала организация лекарственного обеспечения сельских жителей в фельдшерско-акушерских пунктах.