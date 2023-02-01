Подмосковье 01 февраля 2023, 21:01 Губернатор Воробьев пообщался с женами военнослужащих Софринской бригады

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих Софринской бригады. Он отметил, что задача властей — оказывать поддержку семьям бойцов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Ваши мужья сегодня делают такое дело, которое очень важно для страны. А наша задача — позаботиться о том, чтобы у вас не было лишних проблем и оказать всестороннюю поддержку», — сказал Андрей Воробьев.

Жена одного из военнослужащих — Марина, она является многодетной мамой. Женщина рассказала, что в детской поликлинике в поселке Софрино не хватает детских врачей узких специальностей и педиатров. Андрей Воробьев заверил, что этот вопрос будет решен. Также жена военнослужащего поблагодарила главу Московской области за гумпомощь, которую оказывает правительство региона и волонтеры бойцам на передовой.

«Ребята приезжают, рассказывают, что очень много писем приходит от школьников. Дети отправляют письма и рисунки. Это очень поднимает боевой дух», — поделилась Марина.

Еще одна участница встречи — Эльвира — отметила, что семьям военнослужащих помогают льготы — зачисление без очереди и бесплатное посещение детского сада, горячее питание в школах.

Еще одной темой встречи стали бесплатные лекарства для детей до шести лет из многодетных семей.

Также на встрече наградили отличившихся росгвардейцев Софринской бригады.

«Я до сих пор являюсь действующим военнослужащим, хотя по категории годности я уже могу не служить, уйти на пенсию, но это мое личное мнение, что службу оставлять не надо ни при каких обстоятельствах и надо все равно стремиться жить дальше, работать, трудиться, как полноценный человек», — сказал военнослужащий 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии Леонид «Соболь».

В пресс-службе напомнили, что с 24 февраля 2022 года бойцы 21-й отдельной бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии принимают участие в СВО.

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