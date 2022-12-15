Подмосковье 15 декабря 2022, 10:47 Губернатор Воробьев пообещал в ближайшее время решить проблему с отоплением в Химках Губернатор Воробьев: сети отопления в Химках заменят в ближайшее время Телеканал «360»

Читать 360tv в

Сети отопления в Химках заменят в ближайшее время, чтобы тепло вернулось в жилые дома. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Во время его интервью на радио Sputnik в студию позвонила жительница Химок и пожаловалась, что из-за крупного порыва сетей в домах не топят с середины ноября — без тепла остались 8860 квартир, а также школы и детсады.

«Я, безусловно, должен принести извинения за прорыв сетей. <…> Мы привлекли специалистов. „Мосэнерго“ сейчас находится у нас в концессии, это позволит обеспечить полную замену сетей и уйти от этой проблемы, но это в ближайшей перспективе», — отметил Андрей Воробьев.

Реклама

Губернатор добавил, что работы по восстановлению сетей идут круглосуточно. Власти будут постоянно поддерживать связь с жителями Химок и сообщать им о ходе решения проблемы.

Реклама

Андрей Воробьев пообещал, что попросит главу города Дмитрия Волошина связаться с позвонившей жительницей по поводу ее обращения.