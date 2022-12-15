Подмосковье 15 декабря 2022, 09:39 Губернатор Воробьев пообещал помочь мобилизованному, не получившему выплат Губернатор Воробьев рассказал о поддержке мобилизованных и их семей в Подмосковье Телеканал «360»

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Губернатор Андрей Воробьев поможет военнослужащему из Подмосковья, не получившему выплат за участие в спецоперации. Мужчина позвонил в студию во время интервью главы региона на радио Sputnik и рассказал, что не получил денежное довольствие после трех месяцев военной службы.

«Мы очень активно работаем с семьями тех, кто призван на военную службу, и помогаем им в разных ситуациях. <…> С отдельными случаями мы работаем вручную через горячую линию. И в данном случае мы с вами свяжемся и решим вопросы и по выплатам, и по справкам, если они необходимы», — пообещал Андрей Воробьев.

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Он предположил, что мог произойти сбой в оплате — если кто-то «даже одну букву перепутал в фамилии», деньги не придут.

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По словам главы Московской области, люди, которые оказываются на передовой, действительно сталкиваются с разными сложностями, и власти региона считают важным им помогать.

Военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за помощь мобилизованным и их семьям.

«Огромная благодарность от мобилизованных и их родственников за меры социальной поддержки, индивидуальную экипировку и многое другое», — обратился к Астахов к главе региона.

Военком также пообещал позвонившему решить его проблему и добавил, что для таких вопросов работает горячая линия Западного округа.