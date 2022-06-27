Губернатор Воробьев похвалил создателей портала «Спорт Подмосковья»

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил министра физкультуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова за активное наполнение сайта «Спорт Подмосковья». На портале анонсируют региональные мероприятия, они ранжируются в порядке востребованности. Только за прошлую неделю сайт посетили более 20 тысяч человек.

«Очень надеюсь, что портал, который мы создали, будет еще более популярным и доступным. Это произойдет тогда, когда все событиями будет наполнено. Знаю, что вы этим занимаетесь. Хочу вас поблагодарить. Так держать», — обратился Андрей Воробьев к Абаренову.

Министр доложил главе региона о планируемых летних мероприятиях. По его словам, в Подмосковье провели полную инвентаризацию всей спортивной инфраструктуры. Всего в регионе более 11 тысяч спортивных сооружений. За лето пройдет 37 областных и более 1,3 тысячи муниципальных мероприятий, которые, по планам, посетят свыше полутора миллионов человек.

Абаренов отметил, что в жару наиболее востребованные виды спорта — пляжные.

«Сегодня в Московской области более 140 волейбольных пляжных площадок и 21 частная. По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы 9 июля запускаем большой турнир с финалом в августе в Орехово-Зуеве», — рассказал министр физкультуры и спорта Подмосковья.

По сравнению с прошлыми годами добавилось три масштабных велозаезда — они, по словам Абаренова, пользуются большой популярностью у жителей. Желающих больше, чем на сегодня есть лотов.

«Везде мы смотрим по количеству парковочных мест, чтобы не было неудобств у жителей», — добавил министр.

Кроме того, добавилось два дополнительных забега. В Подмосковье создали сайт беговой лиги, где каждый житель может, подключив трекер, бегать у себя во дворе, в парке, получать за это баллы и обменивать их на подарки и слоты на участие в мероприятиях.

Также в регионе запустят футбольный турнир «Короли коробок» 3×3 — сейчас это популярный формат. Соревнования будут проходить в течение месяца с «большим финалом».