Губернатор Воробьев: Подмосковье подпишет соглашение с 30 школами Донбасса

Подмосковье нацелено на активное сотрудничество со школами Донбасса и на обмен опытом. Чтобы этот процесс продолжался, сегодня будет подписано соглашение между флагманскими школами региона и ДНР, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы хотели предложить сегодня, а здесь присутствуют педагоги из Московской области, подписать соглашение с 30 флагманскими школами, чтобы было партнерство, чтобы был взаимообмен», — сказал глава региона на форуме «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности» в Красногорске.

Соглашение будет подписано между 30 флагманскими школами Подмосковья и 30 — из ДНР. Школы будут сотрудничать по ряду педагогических направлений для развития системы образования Донбасса.

«Когда разговариваешь с детьми, понимаешь, что они делают это от чистого сердца, они считают, что так должно. Это никакой не героический поступок. Это нормальная вещь, когда ты помогаешь тем, кто в беде, кто нуждается в помощи. И этот один из элементов воспитания, мы считаем, тоже важно прививать в наших школах, среди наших детей в этом современном, динамичном, часто цифровом мире», — подчеркнул Воробьев.

Цель учителей из Московской области — поддержать коллег, поделиться опытом и эффективными педагогическими практиками, технологиями последних лет. Учителя из ДНР смогут посетить ведущие школы Подмосковья, познакомиться с организацией процесса обучения, а также получить нужные методические рекомендации.