Подмосковье 15 июня 2023, 15:33 Губернатор Воробьев: Подмосковье поддержит расширение фабрики пастилы в Коломне

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На полях ПМЭФ состоялась встреча губернатора Андрея Воробьева с директором фабрики «Коломенская пастила» Еленой Дмитриевой. Завод по выпуску гастрономического специалитета планирует расширяться, и Подмосковье окажет в этом содействие.

«Коломенская пастила — один из самых знаменитых брендов Подмосковья. Туристы приезжают в Коломну во многом для того, чтобы попробовать это лакомство. Фабрика вносит огромный вклад в развитие туризма, и мы, конечно, продолжим оказывать ей поддержку», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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В 2018 и 2022 годах «Коломенская пастила» уже получала субсидии на модернизацию оборудования, а сейчас поступил запрос на новые площади и землю, чтобы можно было выращивать собственные яблоки.

Расширить производственную площадку планируется в бывших корпусах конфетно-пастильного заведения купцов Чуприковых, где пастилу делали вплоть до революции.

«Корпуса до недавнего времени были заняты муниципальной службой, там хранилась техника. Сейчас для нее нашли другую площадку и старинные помещения передадут нам уже в этом году! Мы долго этого ждали, но дело никак не сдвигалось с мертвой точки. Андрей Юрьевич дал команду, и процесс пошел», — рассказала гендиректор Фабрики «Коломенская пастила» Елена Дмитриева.