Губернатор Воробьев: Подмосковье поддержит McDonald’s при переходе под управление российского бизнеса
Власти Подмосковья окажут поддержку сети McDonald’s при переходе под управление российских партнеров. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил 16 мая.
«Когда она (сеть — прим. ред.) запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение. <…> Какой бы ни был бренд и новый владелец, для нас McDonald’s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании. Почти 10 тысяч человек работают [в ресторанах McDonald’s] в Московской области», — рассказал губернатор Воробьев.
Глава Подмосковья отметил, что в регионе около 140 ресторанов сети — это больше, чем где-либо в стране. И, соответственно, много поставщиков, которые привыкли работать «по самым высоким стандартам» и могут обеспечить бесперебойные поставки продуктов в McDonald’s.
Менеджмент компании «остается на местах», работу смогут сохранить все 62 тысячи сотрудников в 62 регионах России, рассказал губернатор.
Новость о возвращении сети обрадует как сотрудников, так и клиентов ресторанов сети, уверен Андрей Воробьев.