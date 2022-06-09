Губернатор Воробьев: Подмосковье к 1 сентября восстановит пять школ в двух районах ДНР

К 1 сентября Подмосковье поможет восстановить пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы прекрасно знаем, как тяжело, как сложно все на этих территориях. И, в свою очередь, стараемся максимально лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ», — сказал глава Подмосковья на форуме «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности».

Губернатор отметил, что Подмосковье приложит все усилия для того, чтобы восстановленные школы Донбасса смогли принять учеников уже в новом учебном году.

«Это нормальная вещь, когда ты помогаешь тем, кто в беде, кто нуждается в помощи. И этот один из элементов воспитания. Мы считаем, важно прививать это в школах, среди детей в этом современном, динамичном, часто цифровом мире», — добавил Воробьев.

Глава региона также обратил внимание, что последние месяцы в подмосковных школах и ученики, и учителям продолжают собирать большое количество гуманитарного груза для Донбасса.

«Мы считаем это очень важным как с точки зрения воспитания, так и с точки зрения солидарности, помощи тем, кто оказался в сложной ситуации», — подчеркнул губернатор.