Губернатор Воробьев подарил микроавтобус многодетной семье из Подмосковья, взявшей под опеку ребенка из ДНР
Губернатор Воробьев подарил микроавтобус семье Кафановых из подмосковных Луховиц, взявшей под опеку ребенка из ДНР
Многодетная семья Кафановых из Луховиц Московской области, которая взяла под временную опеку 13-летнего Валентина из ДНР, получила микроавтобус в подарок от губернатора Андрея Воробьева в День защиты детей. В семье воспитываются пять приемных детей, а еще у Кафановых шестеро своих уже взрослых дочерей и сыновей.
Обычной машины для совместных поездок, естественно, не хватает. При этом Кафановы ведут активный образ жизни, любят путешествия и экскурсии — например, недавно выезжали с детьми в Углич и Мышкин.
«Теперь сможем передвигаться всей семьей. Машина вместительная, очень красивая. Детям понравилось. Все в восторге», — рассказал глава семьи Игорь Кафанов.
По его словам, микроавтобус оснащен по последнему слову техники.
Ключи от машины и подарки в День защиты детей Кафановым вручили депутат Госдумы Никита Чаплин и глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин. Чаплин отметил, что для этой семьи микроавтобус станет «существенной поддержкой». Говоря о ребенке, которого недавно приютили Кафановы, депутат выразил надежду на то, что он вырастет «патриотом России и Донецка».
«Эмоции переполняют»
В разное время начиная с 2007 года у Кафановых воспитывалось от двух до пяти приемных ребят одновременно — всего 11. Кроме того, у семьи шестеро своих детей — трое получили высшее профессиональное образование и работают, еще трое — студенты.
В апреле Кафановы взяли под опеку мальчика из ДНР. К ним в гости приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы пообщаться с семьей и узнать, как дела у Валентина. Тогда к Андрею Воробьеву подошла 91-летняя соседка Кафановых Тамара Петровна и призналась, уже 15 лет обращается в разные инстанции и пытается добиться того, чтобы многодетная семья получила машину большой вместимости.
«Андрей Юрьевич услышал и сказал, что обязательно поможет, что в итоге и случилось. Эмоции переполняют, испытываю чувство благодарности и радости», — поделилась Елена Кафанова.
Елена Кафанова утверждает, что мальчик уже освоился, контактирует с братьями и сестрами, а недавно начал заниматься футболом.
«Мы часто ездим в различные поездки, когда свободное время — поесть мороженое, покататься, в гости», — рассказал Валентин.
«Ему нравится в Подмосковье, и он уже считает город Луховицы своей Родиной. Достойный и крепкий парень», — подчеркнул депутат Никита Чаплин.