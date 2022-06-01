Губернатор Воробьев подарил микроавтобус многодетной семье из Подмосковья, взявшей под опеку ребенка из ДНР

Многодетная семья Кафановых из Луховиц Московской области, которая взяла под временную опеку 13-летнего Валентина из ДНР, получила микроавтобус в подарок от губернатора Андрея Воробьева в День защиты детей. В семье воспитываются пять приемных детей, а еще у Кафановых шестеро своих уже взрослых дочерей и сыновей.

Обычной машины для совместных поездок, естественно, не хватает. При этом Кафановы ведут активный образ жизни, любят путешествия и экскурсии — например, недавно выезжали с детьми в Углич и Мышкин.

Источник фото: телеканал «360»

«Теперь сможем передвигаться всей семьей. Машина вместительная, очень красивая. Детям понравилось. Все в восторге», — рассказал глава семьи Игорь Кафанов.

По его словам, микроавтобус оснащен по последнему слову техники.

Ключи от машины и подарки в День защиты детей Кафановым вручили депутат Госдумы Никита Чаплин и глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин. Чаплин отметил, что для этой семьи микроавтобус станет «существенной поддержкой». Говоря о ребенке, которого недавно приютили Кафановы, депутат выразил надежду на то, что он вырастет «патриотом России и Донецка».

Источник фото: телеканал «360»

«Эмоции переполняют»

В разное время начиная с 2007 года у Кафановых воспитывалось от двух до пяти приемных ребят одновременно — всего 11. Кроме того, у семьи шестеро своих детей — трое получили высшее профессиональное образование и работают, еще трое — студенты.

В апреле Кафановы взяли под опеку мальчика из ДНР. К ним в гости приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы пообщаться с семьей и узнать, как дела у Валентина. Тогда к Андрею Воробьеву подошла 91-летняя соседка Кафановых Тамара Петровна и призналась, уже 15 лет обращается в разные инстанции и пытается добиться того, чтобы многодетная семья получила машину большой вместимости.

«Андрей Юрьевич услышал и сказал, что обязательно поможет, что в итоге и случилось. Эмоции переполняют, испытываю чувство благодарности и радости», — поделилась Елена Кафанова.

Источник фото: телеканал «360»

Елена Кафанова утверждает, что мальчик уже освоился, контактирует с братьями и сестрами, а недавно начал заниматься футболом.

«Мы часто ездим в различные поездки, когда свободное время — поесть мороженое, покататься, в гости», — рассказал Валентин.

«Ему нравится в Подмосковье, и он уже считает город Луховицы своей Родиной. Достойный и крепкий парень», — подчеркнул депутат Никита Чаплин.