13 декабря 2022, 15:24
Губернатор Воробьев поблагодарил Путина за программу модернизации Московского транспортного узла
Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за программу модернизации Московского транспортного узла. Глава региона отметил, что за 10 лет ее действия «сделана большая работа».
«И с командой Марата Шакирзяновича (Хуснуллина — зампреда правительства России) мы реализуем при вашей поддержке масштабные проекты», — добавил Андрей Воробьев.
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Он отметил, что, пожалуй, самый большой проект после М-12 — М-5 «Урал», куда тоже направили «очень значительные ресурсы, чтобы движение было свободным, гладким».
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«Здорово. Будем продолжать эту работу. В Московской области есть чем заниматься», — ответил Владимир Путин.
Глава государства принял участие в церемонии открытия новых и отремонтированных участков дорог, в частности - развязки в Мытищах, которая соединила улицу Фрунзе с Ярославским шоссе. Появление этой развязки поможет наладить полноценное транспортное сообщение между Мытищами и федеральной автодорогой.
Андрей Воробьев
Дороги
Владимир Путин
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