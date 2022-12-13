Подмосковье 13 декабря 2022, 15:24 Губернатор Воробьев поблагодарил Путина за программу модернизации Московского транспортного узла РИА «Новости»

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Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за программу модернизации Московского транспортного узла. Глава региона отметил, что за 10 лет ее действия «сделана большая работа».

«И с командой Марата Шакирзяновича (Хуснуллина — зампреда правительства России) мы реализуем при вашей поддержке масштабные проекты», — добавил Андрей Воробьев.

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Он отметил, что, пожалуй, самый большой проект после М-12 — М-5 «Урал», куда тоже направили «очень значительные ресурсы, чтобы движение было свободным, гладким».

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«Здорово. Будем продолжать эту работу. В Московской области есть чем заниматься», — ответил Владимир Путин.

Глава государства принял участие в церемонии открытия новых и отремонтированных участков дорог, в частности - развязки в Мытищах, которая соединила улицу Фрунзе с Ярославским шоссе. Появление этой развязки поможет наладить полноценное транспортное сообщение между Мытищами и федеральной автодорогой.