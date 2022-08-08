Губернатор Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре. Он отметил, что с каждым годом количество гостей мероприятия растет и фермеры участвуют в нем все активнее.

«Если подводить итоги прошедшей [недели], прежде всего нужно отметить большое масштабное мероприятие, которое мы традиционно в Истре проводим уже продолжительное время. Приятно, что с каждым годом все большее количество посетителей приезжают на наш фестиваль и, самое главное, большой запрос у фермеров на участие в нем. У нас было порядка 800 заявок, а удовлетворить смогли половину. В этой связи, конечно, нам нужно на будущее максимально внимательно подойти к организации, чтобы фермеры всех регионы страны могли иметь возможность участвовать в этом интересном, важном мероприятии», — отметил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья адресовал слова благодарности «всем, кто организовывал это большое мероприятие, особенно в части безопасности». Губернатор Воробьев назвал работу полиции и ГИБДД слаженной. Он отметил, что безопасность на таких масштабных, серьезных мероприятиях «имеет особое значение», и выразил уверенность в том, что на следующем фестивале участников будет еще больше.

Андрей Воробьев отдельно затронул тему выделения земли подмосковным фермерам. Он подчеркнул, что «прозрачная, простая, понятная всем система выделения земли» — один из их главных запросов. Сегодня фермерам выделяют 10 гектаров земли в трех муниципалитетах. Губернатор Московской области призвал «посмотреть и везде, где есть такие возможности, фермерам землю предоставлять». Андрей Воробьев поручил передать это всем, от кого зависят регламенты по мероприятиям по выделению земли и помощи по оборудованию.