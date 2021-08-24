Губернатор Воробьев перечислил предложения по улучшению образования в Подмосковье

Московская область стремится сделать образование максимально удобным и для школьников, и для учителей. В регионе обсуждают предложения, которые поступают от учеников. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ по образованию в Москве.

Он перечислил самые интересные предложения, которые поступают от школьников.

«Есть разные столы. В частности, наш стол работает с цифровизацией. Все, что связано с безопасностью школ, с удобными платформами для обучения, которые эффективны, интересны ребятам. И третье — это цифровизация управления. То есть электронный дневник, электронный журнал», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор уточнил, что сейчас ведется обсуждение этих трех блоков. Он подчеркнул, что они являются очень важными в современном образовании.

«У нас в Подмосковье это работает очень эффективно и результативно. Почему? Потому что мы видим успехи каждого ребенка, его склонности. И видим, как работает учитель. Видим вовлеченность родителей», — отметил губернатор.

Отдельное внимание уделяют и предложениям, которые поступают от участников «Большой перемены». Одно из них — необходимость внедрения электронных дневника и журнала, которые должны быть удобными и простыми в использовании для педагогов.

«Где-то это успешно реализуется, где-то учителям сложно заполнять эти электронные журналы. По крайней мере, нам ученики одного из регионов об этом говорили. Поэтому мы ищем способы максимально сделать их удобными», — заключил Андрей Воробьев.