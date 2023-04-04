Подмосковье 04 апреля 2023, 14:41 Губернатор Воробьев озвучил президенту предложение по офсетным сделкам Губернатор Воробьев: офсетные сделки в критических отраслях выгодны государству и бизнесу Пресс-служба губернатора Московской области

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Офсетные сделки «очень выгодны государству и бизнесу», когда заключаются в критических отраслях, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания президиума Государственного Совета по развитию промышленности России в условиях санкций. Совещание проводит президент Владимир Путин по видеосвязи. Глава Московской области попросил его о внесении поправок в законодательство, касающихся офсета.

«Вчера мы рассматривали конкретный пример. Все, что касается расходных материалов в медицине: иголки, протезы, катетеры, шовный материал — много позиций — это порядка 300 миллиардов рублей. Большинство производителей — зарубежные страны, есть и дружественные, и совсем не дружественные. Мы просим сделать поправку, которая позволит объединить закупку», — пояснил Андрей Воробьев.

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Он добавил, что в Подмосковье 115 учреждений, и «каждый сам себе покупает эту расходку». Когда «все фрагментированно», невозможно скомпоновать общий лот, отметил губернатор Воробьев.

«Если бы мы могли сделать тот самый офсет, то под это у нас уже есть готовность бизнеса, построено было бы высокотехнологичное предприятие, которое бы производило все это», — добавил он.

Если бы поручение прозвучало, удалось бы создать предприятие, которое заместит «американские и другие компании», при этом у отечественного производства будет полностью свой расходный материал.