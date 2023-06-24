Подмосковье 24 июня 2023, 14:36 Андрей Воробьев рассказал о причинах введения режима КТО и усиления безопасности в Подмосковье

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В Московской области ввели режим КТО для сохранения стабильности и безопасности, чтобы не поддаваться на провокации и не допустить внутреннего разлома, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Решение об этих мерах он объяснил в своем Telegram-канале.

«Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения», — отметил глава региона.

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Губернатор Подмосковья объяснил, что режим КТО, который ввели в регионе, предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам.