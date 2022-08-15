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    15 августа 2022, 12:25

    Губернатор Воробьев напомнил о важности поддержки военнопромышленных предприятий Подмосковья

    Александра Перепечаева

    Форум «Армия России» вновь пройдет в Кубинке с 15 по 21 августа. На нем военнопромышленные предприятия представят современное вооружение российской армии и флота. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, важно оказывать им поддержку и открывать новые возможности для выхода на рынок.

    Губернатор Воробьев напомнил о важности поддержки военнопромышленных предприятий Подмосковья

    «Наша задача — также все те компании, предприятия, которые работают на территории, постоянно осуществлять сотрудничество и партнерство. Это касается и предоставления жилья, и новых возможностей для выхода на рынок», — сказал губернатора.

    Андрей Воробьев добавил, что в большое количество предприятий в регионе трудятся в этом сфере или смежных областях.

    Ранее глава региона заявил об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Благодаря этому нагрузка на предприятия региона снизится.