Губернатор Воробьев напомнил о важности поддержки военнопромышленных предприятий Подмосковья

Форум «Армия России» вновь пройдет в Кубинке с 15 по 21 августа. На нем военнопромышленные предприятия представят современное вооружение российской армии и флота. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, важно оказывать им поддержку и открывать новые возможности для выхода на рынок.

«Наша задача — также все те компании, предприятия, которые работают на территории, постоянно осуществлять сотрудничество и партнерство. Это касается и предоставления жилья, и новых возможностей для выхода на рынок», — сказал губернатора.

Андрей Воробьев добавил, что в большое количество предприятий в регионе трудятся в этом сфере или смежных областях.

Ранее глава региона заявил об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Благодаря этому нагрузка на предприятия региона снизится.