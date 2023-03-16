Подмосковье 16 марта 2023, 12:07 Губернатор Воробьев напомнил о способах получить площадку для развития бизнеса в Подмосковье

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Предприниматели Подмосковья могут получить помощь в поиске площадки для развития бизнеса. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в эфире радио Sputnik во время визита на завод «Мобитрак» в Истре.

Он отметил, что самый быстрый способ найти подходящее помещение — разместить заявку на «Госуслугах».

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«Мне кажется, если бы заявка была размещена в нашем муниципалитете и в случае, если площади есть свободные для вашего функционала в наших государственных и муниципальных учреждениях, — это первый быстрый вариант, так же как и открытое пространство в парках, которое мы вам можем предоставить по упрощенной процедуре», — сказал он.

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Губернатор добавил, что одна из важных задач региона — эффективно использовать муниципальные и государственные площади, поэтому предприниматели могут рассчитывать на помощь в этом направлении.

Ранее глава региона рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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