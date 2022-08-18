Губернатор Воробьев наградил участника спецоперации на Украине медалью «За Отвагу»

Медаль «За Отвагу» получил Николай Трофимов — житель Чехова, который участвовал в специальной операции на территории Украины. После полученных ранений его отправили на лечение в Красногорск. Награду герою вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В госпитале он пообщался и с его семьей.

«Ваш отец — настоящий герой, сильный человек, участвовал в специальной военной операции — и участвовал очень достойно. Поэтому я сегодня в присутствии семьи хочу вручить вам эту медаль, эту награду. Еще раз поблагодарить и пожать вам руку», — сказал губернатор.

У Николая пятеро детей — три дочери и два сына. Андрей Воробьев пообщался с ними на чаепитии — они рассказали ему о своей жизни в Чехове. Также они пожаловались на работу общественного транспорта. Проблему губернатор пообещал решить.

«Хочу еще раз слова благодарности сказать Николаю — за ваши поступки, за ваши военные подвиги в очень сложное время. Вы — отец пятерых детей и так себя проявили», — сказал Воробьев.

Лечение мужчина проходит уже больше трех месяцев. За полученные ранения Николай получил компенсацию — три миллиона рублей.

«Это лучший госпиталь, в котором мне удалось побывать. Конечно, никому стремиться сюда не советую, но условия здесь весьма достойные. Врачи-хирурги очень профессиональные, стремятся сохранить здоровье, и жизнь, и конечности», — рассказал он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о педагогах, которые прибыли в Подмосковье с освобожденных территорий Украины. Они обменяются опытом со специалистами региона.