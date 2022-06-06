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    06 июня 2022, 13:01

    Губернатор Воробьев: на все обращения жителей Подмосковья сразу должна следовать реакция

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина

    Каждую неделю правительство уделяет отдельное внимание разбору тем, которые волнуют жителей, рассматривает и анализирует обращения населения. Это касается самых разных сфер жизни, начиная от нехватки дорожных указателей до получения госуслуг, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Губернатор Воробьев: на все обращения жителей Подмосковья сразу должна следовать реакция

    «В частности, на прошлой неделе после открытия госпиталя в Истре получил сообщение, что на Волоколамке нет указателя на новый госпиталь. Объекты у нас появляются регулярно, поэтому просьба к дорожникам и главам своевременно проявлять инициативу, чтобы людям было удобно. Максимальная информированность должна быть по всем объектам, которые мы запускаем», — сказал глава Подмосковья на заседании правительства региона.

    Губернатор отметил, что Московская область тесно сотрудничает с АСИ и другими регионами страны. Есть цель внедрять лучшие практики для того, чтобы люди могли получать социальные услуги и льготы без волокиты, то же самое касается услуг в сфере образования, здравоохранения, отметил Воробьев.

    «Здесь большая работа ведется нашим цифровым министерством. Я очень надеюсь, что все платформы и сервисы, которые мы внедряем, работают четко. И если есть жалобы, предложения жителей, прошу вас на них реагировать», — подчеркнул глава Подмосковья.

    Он напомнил, что в регионе провели большую работу по оптимизации предоставления льготы на ЖКУ. На такие льготы имеют право два миллиона жителей.

    «Здесь важно, чтобы у нас все четко работало. Понятно, что сейчас идет внедрение. Но мы об этом говорим публично, а значит, все те сервисы, которые мы предлагаем, должны оправдывать ожидания», — сказал губернатор.

    То же самое касается записи детей в школу, добавил глава Подмосковья. Родители детей должны иметь возможность делать это быстро и без проблем.

    «Сейчас это особенно актуально и имеет большое значение», — заключил он.