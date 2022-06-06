Губернатор Воробьев: на все обращения жителей Подмосковья сразу должна следовать реакция

Каждую неделю правительство уделяет отдельное внимание разбору тем, которые волнуют жителей, рассматривает и анализирует обращения населения. Это касается самых разных сфер жизни, начиная от нехватки дорожных указателей до получения госуслуг, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В частности, на прошлой неделе после открытия госпиталя в Истре получил сообщение, что на Волоколамке нет указателя на новый госпиталь. Объекты у нас появляются регулярно, поэтому просьба к дорожникам и главам своевременно проявлять инициативу, чтобы людям было удобно. Максимальная информированность должна быть по всем объектам, которые мы запускаем», — сказал глава Подмосковья на заседании правительства региона.

Губернатор отметил, что Московская область тесно сотрудничает с АСИ и другими регионами страны. Есть цель внедрять лучшие практики для того, чтобы люди могли получать социальные услуги и льготы без волокиты, то же самое касается услуг в сфере образования, здравоохранения, отметил Воробьев.

«Здесь большая работа ведется нашим цифровым министерством. Я очень надеюсь, что все платформы и сервисы, которые мы внедряем, работают четко. И если есть жалобы, предложения жителей, прошу вас на них реагировать», — подчеркнул глава Подмосковья.

Он напомнил, что в регионе провели большую работу по оптимизации предоставления льготы на ЖКУ. На такие льготы имеют право два миллиона жителей.

«Здесь важно, чтобы у нас все четко работало. Понятно, что сейчас идет внедрение. Но мы об этом говорим публично, а значит, все те сервисы, которые мы предлагаем, должны оправдывать ожидания», — сказал губернатор.

То же самое касается записи детей в школу, добавил глава Подмосковья. Родители детей должны иметь возможность делать это быстро и без проблем.

«Сейчас это особенно актуально и имеет большое значение», — заключил он.