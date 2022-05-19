facebook_pixel
    19 мая 2022, 08:45

    Губернатор Воробьев: эксперименты должны стать обязательной частью образования в Подмосковье

    Александр Блинов, Наталья Ясинецкая

    Эксперименты должны стать частью школьного образования в Московской области, чтобы ученики могли реализовывать свои знания на практике. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Губернатор Воробьев: эксперименты должны стать обязательной частью образования в Подмосковье

    «Что мы хотим дополнительно сделать сейчас, это разного рода опыт и эксперименты, чтобы те знания, которыми владеете, всегда можно было конвертировать в практический результат», — сказал Воробьев.

    Проблема умного человека в том, что он должен знать, как применять знания на деле, объяснил губернатор.

    Проектная деятельность, эксперименты — это то, что должно стать неотъемлемой частью подмосковного образования

    Андрей Воробьев

    губернатор Подмосковья

    Губернатор отметил, что как раз для этого сейчас в Долгопрудном строится лабораторный корпус.

    «Он позволит уже в юном возрасте уже что-то делать своими руками, что-то запускать практическое — может, это робот, может микросхема, чип, какая-то оптика, лазер. Ключевое, чтобы в школах были эксперименты. На это есть большой запрос», — подчеркнул Воробьев.

    Глава Подмосковья привел в пример и «Изобретариум» в Реутове, где ребята, будучи маленькими, начинали с «Лего», а сегодня уже собирают сложные конструкции.