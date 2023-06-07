Подмосковье 07 июня 2023, 15:51 Губернатор Воробьев: чистую воду получат еще 137 тысяч жителей Подмосковья в 2023 году Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых ВЗУ и станций водоочистки в Подмосковье

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Чистую воду получат 137 тысяч жителей Подмосковья в этом году. Для этого построят новые ВЗУ и станции очистки. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил во время ежегодного обращения.

По словам губернатора, регион проводит большую работу по строительству водозаборных узлов и станций водоочистки. Так, в марте во Фрязине открыли большой проект, который позволил решить проблему на уровне муниципалитета. В этом году будет построено еще 23 объекта.

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«В этом году у нас в работе 23 объекта, перемены почувствуют 137 тысяч жителей. Самые сложные муниципалитеты — это Солнечногорск и Дмитров. Там уже намечен объем работ на следущие годы», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации очистных сооружений в девяти округах Подмосковья. Работы проведут в Лыткарине, Солнечногорске, Сергиево-Посадском округе, Кашире, Коломне и Можайске.

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