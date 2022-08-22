Губернатор Воробьев анонсировал форум педагогической общественности Подмосковья

Форум педагогическиой общественности состоится в Подмосковье 25 августа, сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. На нем педагоги подведут итоги предыдущего учебного года и обсудят задачи на новый.

«На этой неделе, накануне 1 сентября, мы традиционно собираем всех педагогов, учителей, директоров школ, чтобы и подвести итоги прошлого учебного года, и убедиться в готовности школ к началу учебного года. У нас 25 августа состоится форум педагогической общественности Подмосковья. Это всегда важное мероприятие, на котором мы проводим подробный анализ и успехов, и задач, которые перед нами стоят», — рассказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что коллективы, директора школ стараются и беречь кадры, которые работают долгое время в школах, и привлекать новые. В этом году новые учителя-профессионалы особенно нужны: количество учащихся вырастет до 1 020 000 человек, а учитывая приезд жителей Донбасса — 1 026 000.

«Мы активно строим школы, 1 сентября открываем 13 новых школ на 10 тысяч мест. Долгопрудный, Красногорск, Можайск, Балашиха, Лобня, Луховицы, Мытищи и другие территории. Плюс 48 школ к 1 сентября мы должны запустить после капитального ремонта», — рассказал Андрей Воробьев.

Он еще раз обратил внимание на «максимальные усилия по сдаче объектов, благоустройству территорий» и назвал это «принципиально важным».