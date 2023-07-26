Подмосковье 26 июля 2023, 18:17 Губернатор Воробьев: 1 августа в Подмосковье стартуют конкурсы для субсидий молодым бизнесменам Фото: unsplash.com

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Уже 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий для социальных и молодых предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде, коммунальным платежам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На субсидии могут претендовать представители малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в регионе.

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«В этом году такой статус уже получили 940 компаний, 275 из них впервые. По сравнению с прошлым годом число социальных предпринимателей в регионе выросло на 17,5%. Наша ключевая задача — быть внимательными и чуткими, сопровождать и поддерживать проекты», — заявил Воробьев.

В качестве субсидии предусмотрели выкуп и аренду помещений, оплату коммунальных услуг, капремонта, сырья, расходных материалов и другого. Каждый субъект может получить средства для покрытия 85% затрат и до двух миллионов рублей, а также до 85% затрат и до трех миллионов рублей — для субъектов МСП, осуществляющих деятельность, связанную с созданием и развитием в детских центрах ясельных групп.

Подать заявку можно на Инвестиционном портале Московской области.

Гранты соцпредприятиям и молодым предпринимателям до 25 лет можно получить на аренду, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи и другие. Можно получить до 75% от запланированных затрат или 500 тысяч рублей. Заявку можно подать здесь.

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